Real Madrid - Mercato : un attaquant va claquer la porte, c’est très bon signe pour Mbappé !

Le Real Madrid veut signer Kylian Mbappé. Depuis l’été dernier, le club madrilène fait tout pour convaincre le champion du monde 2018 de rejoindre la maison blanche. En fin de contrat avec le PSG, en juin prochain, il pourrait arriver libre de tout contrat. Le départ d’un attaquant pourrait être un très bon signe.

Selon Marca, l’attaquant serbe du Real Madrid Luka Jovic va quitter le club cet été, agacé de sa situation. Un départ qui va libérer de la masse salariale et qui est un très bon signe pour l’arrivée de Mbappé.

