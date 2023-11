Real Madrid - Mercato : un autre buteur que Mbappé et Haaland à 75% Merengue ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est le jeu. Et il est une évidence qu'il est parti pour durer. Bien avant le mercato estival, donc, et la possibilité pour Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, de signer au Real Madrid, les rumeurs les plus folles continuent de traîner autour de ce dossier.

Deux attaquants de plus ?

Il y a quelques jours, il se murmurait que le club espagnol avait abandonné ce dossier. Rumeur démentie aussitôt. Et voici qu'une autre information est donnée au cours de l'émission El Chiringuito par le journaliste Manu Sainz. L'attaquant de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, serait presque déjà d'accord pour porter le maillot blanc la saison prochaine. Un dossier paraît-il conclu "à 75%", selon le journaliste.

Quant on sait que le Brésilien Endrick est lui-aussi attendu au sein de l'attaque madrilène la saison prochaine, on se demande si le dossier Mbappé en est bel et bien une priorité...

😯 "Creo que jugará ahí al 75%".@Manu_Sainz sorprende a todos en #ChiringuitoNicoWilliams. pic.twitter.com/z5PEATHxzZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 15, 2023

