Real Madrid - Mercato : un autre champion du monde 2018 que Mbappé dans le viseur !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid s’apprête à faire un mercato estival XXL. Le club de la maison blanche espère frapper un gros coup avec le recrutement de Kylian Mbappé mais d’autres joueurs de renom sont également dans la short-list.

“AS“ rapporte que le Real Madrid est attentif à la situation de N'Golo Kanté à Chelsea. Le champion du monde français est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club londonien et pourrait être vendu cet été pour que les Blues récupèrent un joli chèque.

N'golo Kante is rumoured to be on Real Madrid's transfer target list with the La Liga giants looking to boost their midfield ranks.