Real Madrid – Mercato : un bad boy de Chelsea visé en plus de Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Si le Real Madrid n'a pas prévu de se montrer actif sur ce Mercato d'été à moins que le PSG ne lui laisse une ouverture pour Kylian Mbappé, le club merengue se prépare surtout à des investissements contractuels massifs à l'été 2022 en récupérant l'international français libre... Mais en réalisant également quelques coups à la David Alaba.

Mbappé – Rüdiger, un étonnant cocktail pour les Merengue ?

D'après AS, un autre grand nom en fin de contrat plait beaucoup au Real Madrid : Antonio Rüdiger (28 ans). Libre dans un an, le défenseur allemand fait mariner Chelsea qui lui a soumis une proposition contractuelle.

Conscient qu'il y a un coup à faire après les départs de Sergio Ramos (PSG) et Raphaël Varane (Manchester United), le Real Madrid se tient prêt à bondir sur le « vilain » de l'effectif de Thomas Tuchel. Du côté de Rüdiger, on n'est pas pressé de répondre à l'offre de Chelsea et on préfère prendre son temps pour connaître toutes les options envisageables.