Real Madrid - Mercato : un Bleu ou un ex du FC Barcelone en plan B de Davies ?

La Rolls ou la Ferrari ? Le Real Madrid hésite entre les deux plus grands latéraux gauche du moment, selon Ekrem Konur. Hyper important à l’AC Milan, Théo Hernandez connaît le Real Madrid, prêté la plupart du temps, il a tout de même joué 23 matchs en 2017-2018 avec la tunique blanche. Pièce incontournable du schéma de Xabi Alonso, Alejandro Grimaldo, lui, a déjà joué en Espagne, mais pour le Barça.

Alors que Ferland Mendy n’est pas la solution la plus optimale dans le 11 de Carlo Ancelotti, les Merengue cherchent un profil apportant plus d’assurances sur le flanc gauche de la défense. Alors que les deux pistes sont au sommet de leur gloire, le Real Madrid peut réaliser un très gros coup en recrutant un des deux joueurs.

💣💥 Real Madrid could consider Theo Hernández and Alejandro Grimaldo if the transfer of Canadian left-back Alphonso Davies fails. ⚪ #HalaMadrid https://t.co/sEWAtGqx4p pic.twitter.com/919VAtqIYA