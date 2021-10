Real Madrid, PSG - Mercato : un buteur meilleur que Haaland se propose pour épauler Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Le cas Erling Haaland semble désespéré pour le Real Madrid. Florentino Pérez rêverait de l'associer à Kylian Mbappé la saison prochaine mais il semblerait que le Norvégien ne veut partager la vedette avec personne, et surtout pas le Français. En outre, son agent, Mino Raiola, n'entretient pas les meilleurs rapports avec le président du leader de la Liga et on sait qu'il court le cachet, ce qui devrait le faire aller au plus offrant.

Mais, bonne nouvelle pour le Real Madrid, une piste de luxe se profile : celle menant à Romelu Lukaku ! Passé cet été de l'Inter Milan à Chelsea, le géant belge de 28 ans n'aurait qu'un rêve, à en croire son agent, Federico Pastorello : "Cet été, Romelu pensait aussi au Real, a-t-il déclaré sur Sky Sports. C'est un autre de ses rêves quand il s'agit de sa carrière". Y a plus qu'à ! Romelu est certes plus vieux que Haaland (28 ans contre 22) mais il coûterait moins cher (100 M€ contre plus de 150 M€) alors qu'il marque presqu'autant que le cyborg (un but toutes les 119 mn contre 86). Et lui ne ferait pas de caprice pour être l'unique star de l'équipe…

