Real Madrid - Mercato : un buteur très coté mais pas Haaland pour remplacer Benzema en 2024 ?

Blessé à un genou en septembre, Karim Benzema aura connu trois derniers mois quasiment vierges de matches. Le Ballon d'Or a trop tiré sur la corde la saison dernière pour atteindre tous ses objectifs et il le paye aujourd'hui. Le Real Madrid sait qu'il tient avec lui un joueur hors pair mais également en bout de course, puisqu'il aura 36 ans et demi à la fin de son contrat en 2024. Raison pour laquelle la Maison Blanche lui cherche un successeur. On parle d'Erling Haaland, qui aurait une clause spéciale dans son contrat à cet effet, ou de Kylian Mbappé, pour qui il y aurait un retour de flamme. Mais une surprise n'est pas à exclure et elle pourrait venir d'Angleterre...

Ce dimanche, les médias britanniques rebondissent sur une déclaration de John Terry à beIN, qui expliquait que pour gagner des titres, Harry Kane devait quitter Tottenham. Or, le buteur anglais de 29 ans sera en fin de contrat en... 2024. Les Spurs n'accepteront jamais de le lâcher pour tout l'or du monde mais si le buteur des Three Lions, actuellement au Qatar, décide de ne pas prolonger, il pourra partir librement dans un an et demi. Soit quand l'aventure de Benzema au Real Madrid prendra fin.