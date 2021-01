Real Madrid – Mercato : un cador anglais prêt à faire un pont d'or à Sergio Ramos ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Sergio Ramos est en fin de contrat au Real Madrid et depuis l'ouverture du Mercato, il est libre de s'engager avec le club de son choix. Telle est la conséquence de l'échec des négociations pour une prolongation du contrat du capitaine des Merengue et de la Roja. Alors forcément, cette situation attise les convoitises.

City à l'affut

Et selon Rodrigo Fáez, journaliste à ESPN, Manchester City est à l'affut. Le média affirme que sous l'impulsion de Pep Guardiola, City est décidé à tenter sa chance, et ce en mettant toutes les chances de son côté. Le club mancunien serait prêt à accepter les conditions salariales demandées par Ramos. Pour autant, les Citizens seraient assez sceptiques sur la réussite de l'opération. Ils n'imagineraient pas le Real et Ramos ne pas tomber d'accord pour sceller l'avenir du Sévillan. A suivre...