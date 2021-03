Real Madrid – Mercato : un cadre merengue rappelle Cristiano Ronaldo à ses côtés

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Obscurci par l'élimination face au FC Porto en Ligue des Champions la semaine passée, l'avenir de Cristiano Ronaldo (36 ans) à la Juventus de Turin n'est pas vraiment garanti. Si la direction du club piémontais a assuré que le Portugais irait au bout de son contrat en juin 2022, il existe toujours une part de doute sur la continuité du quintuple Ballon d'Or. Un doute savamment entretenu par la presse italienne... Mais également par certains amis de CR7.

Marcelo joue sur la rumeur CR7

En effet, il y a quelques jours, une rumeur laissait entendre que Cristiano Ronaldo pourrait revenir au Real Madrid, trois ans après son départ. Une rumeur calmée par la direction mais qui rencontre tout de même un écho amusé dans le vestiaire.

Profitant d'une petite vidéo partagée sur Instagram où on le voit célébrer un titre avec Cristiano Ronaldo, Marcelo a remis une pièce dans le jukebox du Mercato. Le latéral gauche brésilien a commenté la séquence avec un « bientôt » suivi d'un emoji qui rigole et d’un singe qui cache sa bouche. Même si cela ressemble plus à un private joke qu'à une réelle information, il n'en faudra pas beaucoup plus pour mettre le feu au Real...