Real Madrid - Mercato : un champion d'Europe de la Juventus dans le viseur ?

Rien n'est fait. Et même si la presse annonce, avec insistance, que le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, a donné sa préférence au Real Madrid en vue d'un transfert l'été prochain, le club espagnol, visiblement, multiplie les dossiers.

Ainsi, et selon le quotidien AS, le Real aurait également approché deux autres éléments. Enzo Fernandez, tout d'abord, récent champion du monde avec l'Argentine et qui évolue à Benfica.

Ainsi, et c'est plus surprenant, que Manuel Locatelli, milieu de terrain de 24 ans qui évolue à la Juventus Turin. Champion d'Europe avec l'Italie, le joueur plairait à Carlo Ancelotti et aurait l'avantage de coûter beaucoup, beaucoup moins cher que les des autres joueurs évoqués...