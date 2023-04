Real Madrid - Mercato : un champion du monde adoubé par Messi à Madrid cet été ?

Le monde entier a appris à connaître Julian Alvarez au cours de la dernière Coupe du monde. Recruté par Manchester City en juillet dernier après avoir été relié au Real Madrid ou au FC Barcelone, l’ancien attaquant de River Plate y avait brillé aux côtés de Lionel Messi.

Depuis, Alvarez a confirmé ses bonnes dispositions sous le maillot des Cityzens, avec 7 buts et 2 passes décisives cette saison. Selon Ekrem Konur, les bonnes performances du joueur de 23 ans à la pointe de l’attaque ont ravivé l’intérêt du Real Madrid et du Bayern Munich.

Les deux géants européens surveillent de près la situation d’Alvarez, sous contrat jusqu’en juin 2028 et évalué à 50 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. le spécialiste des transferts précise que Manchester City n’est pas disposé à vendre son buteur en devenir cet été.

