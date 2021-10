Real Madrid - Mercato : un chèque inattendu de 50 M€ pour un flop monumental ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Cela fait trois ans qu'on l'annonce mais cette fois, ça sera la bonne : Florentino Pérez va dégainer le carnet de chèques cet été pour monter une équipe digne du nouveau Santiago-Bernabeu. Kylian Mbappé va débarquer, certes sans indemnité mais avec une grosse prime à la signature à la clef. Et puis il y aura Erling Haaland ou Robert Lewandowski et certainement un grand défenseur central. Bref, il va falloir du cash, donc vendre des joueurs.

Et justement, une offre inespérée vient de tomber pour l'un des plus gros flops de l'histoire des Merengue ! Le média espagnol El Nacional assure que Chelsea souhaiterait faire revenir Eden Hazard, qui y a joué de 2012 à 2019 et qui a été vendu pour plus de 100 M€ au Real. Entre surpoids au début, blessures et faible rendement, le Belge ne parvient pas à s'imposer en Liga. Où son avenir s'assombrira forcément quand Mbappé arrivera. Du coup, un retour en Premier League arrangerait tout le monde, à commencer par son employeur actuel.

Real Madrid | Se gesta una oferta de 50 millones de euros por Hazard https://t.co/6NJxi5DflY — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) October 22, 2021