Real Madrid – Mercato : Un choix de Zidane est en train de porter ses fruits

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Brahim Diaz a quitté le club merengue cet été à la demande de Zinédine Zidane. S'il voit en lui un joueur d'avenir pour le Real, le Marseillais souhaitait que le jeune attaquant de 21 ans soit prêté pour avoir plus de temps de jeu.

Déjà 3 buts pour Brahim cette saison

Et au Milan AC, c'est le cas. L'ancien joueur de Manchester City a participé à 5 rencontres avec Milan, actuel 2e de Serie A derrière l'Atalanta, et il a inscrit un but contre Crotone (2-0).Bernabeu Digital indique que Zizou est « très content de sa progression ». D'autant que Brahim vient de confirmer sa forme en inscrivant un doublé avec les Espoirs espagnols, contre les Iles Feroe.