Real Madrid - Mercato : un club de Premier League s'est pris un stop par Zidane

Selon les informations du Mirror, Newcastle, qui vient d'être racheté par le fonds d'Investissement public (PIF) d'Arabie Saoudite, aurait approché Zinédine Zidane pour occuper le poste de manager. Une proposition que le technicien français, libre de tout depuis son départ du Real Madrid, aurait gentiment refusée.

Comme l'explique le journal espagnol AS, l'ancien numéro 10 des Bleus n'aurait que le banc de l'équipe de France ou de la Juventus Turin en tête. Pour occuper celui des Magpies, les noms d'Antonio Conte, Frank Lampard, Steven Gerrard ou encore Lucien Favre ont également été évoquées en Angleterre.

Inside Newcastle's new manager hunt from Steven Gerrard to Zinedine Zidane approach | @SimonBird_https://t.co/BtAuNd1hkm pic.twitter.com/uRgeTcu09S