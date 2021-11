Real Madrid - Mercato : un coéquipier de Cristiano Ronaldo dans les pattes de Camavinga ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pas encore le Mercato d'hiver, mais déjà des rumeurs. Telle est la règle dans le football international et il n'est aucune raison pour que le Real Madrid, en raison de ses moyens, y échappe. On ne parle pas cette fois de l'éternel dossier Mbappé, mais du milieu de terrain de Manchester United, Donny van de Beek.

Ce dernier ne joue pas, ou très très peu, à MU et souhaite logiquement aller voir ailleurs. Résultat, et selon une information du Sun, cela pourrait permettre au Real Madrid de tenter un coup dans les prochains mois. Car, et c'est aussi une information du tabloïd, le Real voudrait faire de van de Beek le successeur de Luka Modric, en fin de contrat dans quelques mois.

Précision, tout de même, le Real Madrid ne serait pas le seul club sur le dossier.