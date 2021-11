Real Madrid – Mercato : un concurrent à Pogba éloigné, un cadre des Merengue conforté

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Si le Real Madrid prévoit un Mercato très ambitieux à l'été 2022, il n'est pas sûr que le chantier du milieu de terrain soit le plus animé. Si l'avenir de Luka Modric (35 ans), en fin de contrat l'été prochain, n'est pas encore en discussions, autour de lui effectif est relativement solide.

Eduardo Camavinga est arrivé en provenance de Rennes et accompagne Fede Valverde et Antonio Blanco en back-up de Casemiro et Toni Kroos. Par ailleurs, et comme le rapporte le journaliste Mercato Nicolo Schira, le Real Madrid réfléchit déjà à la possibilité de prolonger l'Allemand de 31 ans jusqu'en juin 2024.

Le Real peut oublier Barella

Ce ne serait donc pas deux ou trois milieux que le Real Madrid va recruter l'été prochain mais peut-être seulement un. En concurrence avec Franck Kessié (Milan AC) ou encore Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) pour ce ticket, Paul Pogba (Manchester United) a déjà vu un autre candidat potentiel s'éloigner de la Maison blanche : l'italien Nicolo Barella.

Evoquée par Sport, la piste Barella s'est sérieusement refroidie depuis que le Champion d'Europe a prolongé avec l'Inter Milan jusqu'en juin 2026 hier. Désireux de miser sur des joueurs libres ou à la fin de contrat proche, le Real devrait totalement se détourner de cette piste désormais...