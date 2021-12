Real Madrid - Mercato : un échange entre Hazard et une star du LOSC dans les tuyaux ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Et si Eden Hazard faisait son retour au LOSC. Selon les informations de Marca, cela pourrait bien être possible puisque le Real Madrid, qui cherche désespérément à se séparer de l'ailier gauche belge, pourrait être tenté de proposer Eden Hazard en échange de l'attaquant des Dogues, Jonathan David, qui est le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison.

Pour rappel, Jonathan David va quitter le LOSC à la fin de la saison, comme l'a confié son agent, Nick Mavromaras, dans un entretien accordé à Radio Canada. "Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. La Premier League est une belle option. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens."

Jonathan David et son agent québécois convoités par les plus grands clubs https://t.co/zMWYuedTxx — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) December 21, 2021