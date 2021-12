Real Madrid - Mercato : un ex-président fait une confidence détonnante sur le recrutement de Ronaldo

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Il y a douze ans et demi, Cristiano Ronaldo était présenté en grandes pompes dans un Bernabeu plein à craquer. Le Portugais allait rester neuf ans chez les Merengue, remporter quantité de titres et devenir le meilleur buteur de leur histoire. C'est Florentino Pérez qui a récolté tous les lauriers, même au moment de sa signature, mais c'est bien son prédécesseur, Ramon Calderon, qui a entamé les négociations avec Manchester United pour le transfert à 94 M€ de CR7. Le transfert le plus rentable de l'histoire du Real, selon lui.

"Pour les résultats obtenus, tant au niveau personnel que collectif, avoir amené Cristiano Ronaldo au Real Madrid fut un succès gagnant et une réussite incontestable,a déclaré Calderon à une chaîne italienne. Mais je n'ai aucun mérite, j'ai fait ce qu'aurait fait n'importe quel président à ma place. Ce fut une opportunité unique que nous ne pouvions pas laisser passer et, même si ça n'a pas été facile de convaincre Manchester, la décision du joueur a facilité les choses. United a été excessif dans sa demande d'indemnité mais regardez, il s'avère que ça a été le coup le plus rentable de notre histoire." D'autant que le transfert du quintuple Ballon d'Or avait été amorti dès la première année en produits dérivés…

"Cristiano fue el fichaje más barato de la historia del Madrid" https://t.co/FuFubWDmFs via @diarioas — Marequis (@Marequis1) December 8, 2021