Real Madrid - Mercato : un géant passe à l'attaque pour un bourreau du Barça

Le 10 décembre dernier, après qu'il ait marqué un superbe but à Montjuic face au FC Barcelone (4-2), le latéral gauche de Gérone Miguel Gutierrez avait été envoyé du côté du Real Madrid, où il a été formé. Une envie autant qu'un besoin pour les Merengue, où Ferland Mendy ne s'est pas imposé au poste. Le Canadien du Bayern Alphonso Davies est la priorité de la Maison Blanche mais Gutierrez ferait un très bon plan B.

Seulement, il se pourrait qu'il ne soit plus disponible en fin de saison ! Selon Ekrem Konur, Manchester United va prendre les devants pour Gutierrez. Les Red Devils vont frapper fort en janvier et juin après l'arrivée d'Ineos dans l'actionnariat. L'équipe est en reconstruction et tous les postes sont à pourvoir, ou presque. S'il veut vraiment faire revenir son ancien joueur, le Real Madrid va devoir prendre les devants...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

💣💥 | 🇪🇸 | Manchester United plan to check the situation of Girona left-back Miguel Gutierrez. 🔴#MUFC



◼️ AC Milan, Manchester City and Real Madrid have all been linked with the 22-year-old Spain player. https://t.co/MhZzbV3IW0 pic.twitter.com/H0GrlpAo8F