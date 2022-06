Real Madrid - Mercato : un géant s’éloigne, un Merengue prêt à claquer la porte !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

En quête d'und doublure à Thibaut Courtois, le Real Madrid a formulé une offre au Chicago Fire pour recruter le gardien américain, Gabriel Slonina. Une proposition refusée par la franchise de MLS, qui serait plus proche de trouver un accord avec Chelsea. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, les négociations entre les deux clubs avanceraient bien.

Par ailleurs, l'ailier droit du Real Madrid, Marco Asensio, voudrait quitter le club merengue cet été, selon les informations du journaliste de la Cadena SER, Antón Meana. En fin de contrat en juin 2023 avec la Maison Blanche, l'international espagnol (28 sélections) est annoncé avec insistance du côté de Manchester United depuis plusieurs semaines.

Gabriel Slonina deal update. Chelsea are now really close to signing the talented goalkeeper, they are pushing after Real Madrid bid rejected - talks are in progress with Chelsea to get the deal done soon. 🚨🔵 #CFC



€10m fee expected by Chicago for 2004-born GK Slonina. pic.twitter.com/N2cUflb5Vx