Real Madrid - Mercato : un géant uruguayen pour épauler Benzema en attaque ?

Pas un nom ronflant. Ni une piste qui nécessite des millions d'euros et des recruteurs à travers le monde. En effet, et si l'on se fie aux informations du média espagnol, Relevo, le Real Madrid donnerait à une solution interne la saison prochaine afin d'épauler Karim Benzema qui se doit de prolonger son contrat.

Son nom ? Alvaro Rodriguez, colosse uruguayen d'1m93 qui évolue cette saison en U17, ou U19, au sein même du club madrilène. Le joueur, qui peut occuper la place d'avant-centre ou d'ailier gauche, est âgé de 18 ans et a déjà marqué à 5 reprises cette saison en quinze matches disputés. Il est par ailleurs international U20 avec l'Uruguay et a marqué 5 buts en 8 rencontres.

A suivre.

🚨💣 Real Madrid are already thinking about Álvaro Rodríguez as a first team player for next season. @relevo pic.twitter.com/zmtu7Mzl9A