Real Madrid – Mercato : un jeune espoir du club prêt à revenir au bercail

Selon les informations de Fabrizio Romano, grand spécialiste des transferts, un mouvement est en bonne voie au Real Madrid. Il s'agit d'une arrivée ou plutôt d'un retour : celui de Fran Garcia.

Actuellement au Rayo Vallecano où il a disputé 18 matches cette sason (2 passes décisive), le latéral gauche de 23 ans, formé à la Castilla, devrait revenir au Real cet été. Selon Romano, le club merengue s'apprête à lever sa clause de rachat. Son retour coûterait 5 M€ aux champions d'Europe.

Real Madrid are planning to activate the buy option clause for Fran García with fullback to re-join Real next summer, as @diarioas reported today — not done but advanced. 🚨⚪️ #RealMadrid



Real had 50% sell-on clause as part of the deal so final investment would be only €5m. pic.twitter.com/xZEORNZJka