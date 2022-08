Real Madrid - Mercato : un joueur merengue se réjouit du départ de Casemiro

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les supporters du Real Madrid doivent encore se pincer pour y croire. Casemiro vient de filer à Manchester United. Selon Fabrizio Romano, le Brésilien a même décollé ce matin afin de passer sa visite médicale chez les Red Devils afin de participer au choc contre Liverpool. Le Brésilien laisse donc un trou immense dans l’entrejeu du Real Madrid même si le board merengue estime que l’effectif actuel est assez doté pour le remplacer.

« Au sein de l’effectif, on a des solutions, a certifié Carlo Ancelotti hier. Tchouaméni a été recruté pour ce poste (pour 80 M€ + 20 de bonus). Défensivement, c’est celui qui se rapproche le plus de Casemiro. Mais Kroos et Camavinga peuvent aussi jouer dans ce registre. » En Espagne, il ne fait ainsi guère de doute que Tchouaméni va remplacer Casemiro. « Casemiro savait qu’il allait lui passer devant, analyse Paco Buyo en rappelant que le Bleu était titulaire dimanche à Almeria. Tchouaméni aura moins de pression et plus de confiance d’Ancelotti. »

« L’ancien Monégasque a désormais le champ libre pour s’imposer au Real, confirme L’Équipe. Après sa première titularisation en demi-teinte, dimanche à Gérone (2-1), Ancelotti s’est entretenu avec lui, en début de semaine, pour le rassurer et lui maintenir sa confiance. Tchouaméni est désormais attendu et va devoir être au niveau tout de suite. » Dès ce soir, à Vigo (22h) ?