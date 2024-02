Mercato : un Brésilien sur les tablettes du Real Madrid et du Barça

Le nom de Luis Guilherme est évoqué depuis l'été dernier en Europe. Le jeune milieu de Palmeiras (18 ans) n'a pourtant pas des stats tonitruantes puisqu'en 32 matches, il n'a ni ouvert son compteur buts ni délivré de passes décisives.

Mais Guilherme, international U20, aurait toujours une grosse cote. Selon Ekrem Konur, le Real Madrid et le Barça ciblent le joueur, qui est également sur les tablettes de MU, Chelsea, Liverpool, Benfica et Porto. A suivre...

Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Liverpool, SL Benfica and FC Porto have all been linked with Palmeiras' 18-year-old Brazilian winger Luis Guilherme. pic.twitter.com/196x2NkjjI