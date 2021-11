Real Madrid - Mercato : un néo-international espagnol veut la place de Mbappé ou Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Alors que Florentino Pérez se prépare à signer des chèques énormes l'été prochain pour renforcer sa ligne d'attaque, un ancien joueur lui tend les bras. Il ne réclamera pas la prime à la signature de Kylian Mbappé, ne coûtera pas plus de 150 M€ comme Erling Haaland et gagne beaucoup moins chaque mois que les deux cracks du PSG et de Dortmund. Cet ancien joueur, c'est Raul de Tomas.

A 27 ans, cet attaquant formé chez les Merengue et qui n'y a joué qu'un match en professionnels avant d'être prêté à trois reprises puis transféré au Benfica Lisbonne et à l'Espanyol Barcelone, vient d'être appelé en sélection pour la première fois. A l'émission El Chiringuito, il a avoué qu'un retour dans la capitale ne serait pas pour lui déplaire : "Bien sûr que je suis ouvert à un retour. J'en rêve, même. C'est ma maison, là où j'ai grandi. Le Real Madrid a fait en sorte que je sois interne dans un collège pour m'éloigner d'amitiés compliquées. Ancelotti m'a fait débuter, précisément sur la pelouse de l'Espanyol. Je lui en suis très reconnaissant". Une candidature spontanée en bonne et due forme ! Mais de Tomas n'a pas intérêt à se faire trop d'espoir…

Raúl de Tomas pour @elchiringuitotv 🎙:



"Bien sûr, je serais ravi de retourner au Real Madrid un jour." pic.twitter.com/v60QdhBSLe — Team Real Madrid 🇫🇷 (@MadridTeam_) November 9, 2021