Real Madrid - Mercato : un nouveau Vinicius Junior à Madrid cet été ?

Après Vinicius, Rodrygo, ou plus récemment Endrick, le Real Madrid aime piocher chez les jeunes brésiliens pour y assurer son avenir. En ce cens, ils seraient actuellement dans l’idée de recruter Matheus Goncalves, ailier brésilien de 17 ans qui évolue actuellement à Flamengo.

Il faudra en revanche laisser le temps au jeune ailier de se développer tranquillement, considéré le fait qu’il n’a pas encore évolué sous les couleurs de Flamengo en match officiel. Jouant actuellement pour les U20 rouge et noir, le Real aurait l’œil pour dénicher aussi tôt un tel talent.

🚨#EXCL | Real Madrid, Chelsea, Newcastle and Arsenal have scouts monitoring the development of Flamengo's 17-year-old Brazilian winger Matheus Goncalves.

🇧🇷🔴#VamosFlamengo

⚪#HalaMadrid🔵#CFC⚫#NUFC🔴#AFC pic.twitter.com/IAk0IvdaQc