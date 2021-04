Real Madrid - Mercato : un plan B alléchant à Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid - Chelsea : le comparatif de la valeur des effectifs

L'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé ne date pas d'hier et n'est plus à démontrer. Florentino Pérez a été à deux doigts de le recruter à l'été 2017, quand le prodige avait quitté l'AS Monaco. Mais une fausse manœuvre, pris comme un manque de considération par l'attaquant, a profité au PSG. Où le champion du monde n'aurait pas l'intention de prolonger un contrat arrivant à échéance en juin 2022. Le Real Madrid veut Mbappé mais il y a un problème de taille : l'indemnité de transfert. Paris ne devrait pas se montrer très conciliant et les finances merengue ne sont pas au top.

A 32 ans, il envisagerait de quitter le Bayern Munich

Si jamais le natif de Bondy ne pouvait pas venir dès cet été, le Real Madrid se pencherait sur le cas Erling Haaland, que Pérez tient également en haute estime. En outre, l'indemnité réclamée par le Borussia Dortmund est connue : 125 M€. Mais même si cette piste conduisait à une impasse, les demi-finalistes de la Champions League ne seraient pas pris au dépourvu.

En effet, les journalistes de Sky Sports Allemagne assurent que Robert Lewandowski (32 ans) serait tenté par une ultime expérience, loin du Bayern Munich. Le Polonais est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Rouges et il compterait une longue liste de courtisans. Parmi eux figurerait le Real Madrid, où il a toujours voulu jouer. Comme plan C, c'est quand même du très lourd !