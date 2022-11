Real Madrid - Mercato : un Portugais a tapé dans l'oeil de Carlo Ancelotti !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est ainsi à chaque Coupe du monde. Et le plus souvent l'été, forcément, ce qui agite d'autant plus le Mercato. Cette fois, Coupe du monde au Qatar oblige, c'est en plein hiver que prennent forme certaines rumeurs liées au marché. Dernière en date, et non des moindres, un intérêt prononcé du Real Madrid pour le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes.

Le Portugais, qui réalise en effet un excellent début de Coupe du monde, aurait, selon le quotidien Record, tapé dans l'oeil de Florentino Perez et de Carlo Ancelotti en vue de la saison prochaine.

A suivre.