Real Madrid - Mercato : un premier caprice de Mbappé va froisser Vinicius

Suite à l’annonce de Kylian Mbappé hier, via une lettre adressée au PSG, sur son envie de ne pas lever l'option d'un an en plus dans son contrat, le Real Madrid sourit et espère recruter le français prochainement. Un transfert qui pourrait comprendre certaines demandes, qui ne seront pas au goût de tous.

Mbappé sur le flanc gauche

L’arrivée de Mbappé au Real Madrid, serait conditionnée par le positionnement du joueur. Selon, El Chiringuito, il souhaite jouer si possible sur le côté gauche. Cependant, ce poste est déjà occupé par un joueur décisif, Vinicius Jr. Le brésilien étant moins polyvalent que le français, si Mbappé devait jouer à gauche, Vinicius serait contraint de jouer sur le côté droit. Pas sûr que cette condition, sera appréciée dans le vestiaire madrilène.