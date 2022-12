Real Madrid - Mercato : un rebond en Angleterre pour Isco ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Le passage d'Isco du Real Madrid au FC Séville n'est pas une réussite. Le milieu offensif n'est guère performant sous les ordres de Jorge Sampaoli, lui qui avait rejoint le club andalou pour retrouver Julen Lopetegui.

Lopetegui avait connu Isco lors de son bref passage au Real, et il souhaiterait l'attirer cet hiver à Wolverhampton, son nouveau club. D'après le Sun, deux autres clubs anglais pensent à l'Espagnol, et non des moindres puisqu'il s'agit d'Arsenal et Tottenham. A suivre...