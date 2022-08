Real Madrid - Mercato : un recrutement surprise dans les tuyaux ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Prêt à mettre le paquet pour attirer Kylian Mbappé, Florentino Pérez s'est finalement résolu à un marché estival bien calme. Seuls Antonio Rüdiger, en fin de contrat à Chelsea, et Aurélien Tchouaméni, acheté 80 M€ à l'AS Monaco, ont rejoint les rangs du Real Madrid. Pas vraiment un recrutement galactique, une fois de plus. Mais une surprise de dernière minute ne serait pas à exclure, à en croire Marca.

En effet, Pérez et ses conseillers sont à l'affut des bonnes opportunités du marché pour un attaquant susceptible de jouer les doublures de Karim Benzema. En effet, le Lyonnais, auteur d'une saison 2021-22 remarquable qui devrait lui valoir le Ballon d'Or, a déjà 34 ans et ne pourra pas jouer tous les matches, surtout que Carlo Ancelotti a expliqué vouloir gagner toutes les compétitions, et il y en aura six. Un gros coup dans les derniers jours du mois d'août est une possibilité.