Real Madrid - Mercato : un remplaçant de Zidane avance ses billes dans l'ombre

A l'heure où les sélectionneurs du monde entier, Didier Deschamps (France) et Tite (Brésil) en tête, crispent les clubs en convaincant des joueurs blessés (Mbappé et Neymar par exemple), Roberto Martinez ne commet aucun faux pas. Le sélectionneur de la Belgique fait très attention à ne pas provoquer la colère des clubs anglais ou du Real Madrid. Selon France Football, cette tactique est double : permettre à ses joueurs d'évoluer l'esprit léger mais surtout ne pas se fermer de portes pour l'avenir.

En fin de contrat en même temps que Zidane

A France Football, il n'a pas échappé que Roberto Martinez arrivait en fin de contrat avec la Belgique en même temps qu'un certain Zinédine Zidane chez les Merengue. "Le banc du Real est un siège d'où n'importe qui peut être éjecté rapidement. Même Zinédine Zidane. Martinez sait également que Zizou pourrait devenir le sélectionneur des Bleus à courte échéance, autrement dit après la Coupe du monde 2022. Ça tombe bien, lui-même est sous contrat avec les Diables Rouges jusqu'à cette date. Il tisse donc d'autant habilement sa toile que les résultats plaident pour lui."

Plus haut dans l'article, on peut lire : "Martinez lorgne également du côté de l'Espagne, sa terre natale, où son CV est encore vierge, ce qui est loin d'être un défaut. Surtout dans l'esprit de Florentino Pérez, un président qui sait renvoyer les ascenseurs quand on sert ses intérêts. Ce qui, présentement, est le cas de Martinez".