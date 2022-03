Real Madrid - Mercato : un renfort brésilien entre en concurrence avec Haaland et Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid veut retrouver son lustre d’antan et se prépare à une saison exceptionnelle en 2022-2023. En plus du nouveau stade Santiago-Bernabeu, Florentino Pérez entend faire feu de tout bois au mercato estival en recrutant Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Les deux cracks respectifs du Borussia Dortmund et du PSG pourraient ne pas être les seuls à porter le maillot merengue au cours du prochain exercice. Selon Ekrem Konur, spécialiste reconnu des transferts, le Real Madrid surveille de très près la situation de Matheus França.

À 17 ans, le milieu offensif brésilien de Flamengo est déjà une petite star au pays après s’être engagé en janvier dernier. Droitier le plus souvent placé en meneur de jeu, França pourrait même faire l’objet d’une offre estivale à hauteur de 40 millions d’euros selon la presse auriverde. Par ailleurs, Marca fait savoir qu'une réunion au sommet s'est tenue mercredi à la Casa Blanca sur le mercato à venir. Le nom d'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco, 22 ans) a aussi été soufflé...

Bastien Aubert

Rédacteur