Real Madrid - Mercato : un rival prêt à mettre 150 M€ pour Bellingham !

A le voir évoluer sur n'importe quel terrain, difficile de penser que Jude Bellingham n'a que 19 ans. Le grand milieu de terrain anglais a le physique musculeux et le jeu intelligent d'un vieux routier. Mais celui qui en est à sa quatrième saison professionnelle est bien majeur depuis un an. Et déjà le capitaine du Borussia Dortmund quand Marco Reus est blessé et l'un des tauliers des Three Lions. Et surtout l'un des milieux de terrain les plus convoités de la planète.

Le journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg assure que trois clubs se livrent une farouche bataille pour le recruter la saison prochaine. Il s'agit, sans surprise, du Real Madrid, de Liverpool et de Manchester City. La grosse info, c'est que les Reds auraient l'intention de formuler une offre de 150 M€ au BvB pour son joueur. Et ce alors que Jürgen Klopp se plaint de ne pas avoir assez de moyens... Avec cette première proposition, on risque de s'approcher du record d'indemnité de Neymar (222 M€ en 2017) quand le Real et City vont dégainer les leurs...