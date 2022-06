Real Madrid – Mercato : un surprenant crack de Premier League pour oublier Mbappé et Haaland ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Battu sur Erling Haaland (Manchester City) et Kylian Mbappé (PSG), le Real Madrid ne compte pas faire n'importe quoi dans son recrutement estival. Néanmoins, en cas de départ de Luka Jovic, il est plus que probable que les Merengue tentent quand même un coup offensif d'ici au 1 septembre prochain.

Si l'on en croit Sky Sports, ce gros coup pourrait venir d'Angleterre et plus précisément de Tottenham... avec le sud-coréen Heung-min Son (29 ans). Auteur de 23 buts et 9 passes décisives en 35 matchs cette saison avec les Spurs, le buteur asiatique a tenu la dragée haute à Mohamed Salah (Liverpool) en Premier League (co-meilleur buteur).

Pour s'offrir Son, à Tottenham depuis 2015, Florentino Perez devra quand même faire sauter la banque. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le buteur coréen est estimé à au moins 75 M€. Un dossier à l'étude du côté de la Casa Blanca.

Alexandre Corboz

Rédacteur