Real Madrid - Mercato : un taulier sacrifié au PSG pour recruter Tchouaméni ou un gros coup de l'OL ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

L’information est à prendre avec des pincettes et provient du Brésil. Selon UOL Esporte, Casemiro (30 ans) pourrait être poussé vers la sortie du Real Madrid si une offre juteuse se présente. Bien que prolongé l’année dernière jusqu’en 2025, le milieu de terrain serait sacrifié en raison de son aspect bankable et son âge moins avancé que ses compères Luka Modric (36 ans) et Toni Kroos (32 ans).

Guimarães plaît au Real

La possible venue d’Aurélien Tchouaméni, voire de l’ancien Lyonnais Bruno Guimarães, serait étudiée et coûterait une somme que ne peut pas débourser le Real Madrid sans vendre en l'état. En cas de départ de Casemiro cet été, la Casa Blanca espèrerait d’ailleurs récupérer environ 50 M€. Le média brésilien ajoute que la Juventus Turin et le PSG font partie des courtisans sur les rangs.

Le PSG et la Juventus seraient déjà à l'affût ! https://t.co/QnFc66UGNS — Foot Mercato (@footmercato) May 3, 2022

Pour résumer Selon la presse brésilienne, le Real Madrid songerait à l’éventualité de vendre son métronome Casemiro (30 ans) au mercato afin de récupérer des liquidités pour assurer un recrutement encore plus étoffé cet été. Notamment dans l'entrejeu.

Bastien Aubert

Rédacteur