Real Madrid - Mercato : une autre prolongation marquante après Vinicius et Rodrygo

Le Real Madrid est vraiment en train de bâtir un effectif monstrueux appelé à régner sur la durée. Car non seulement il recrute les meilleurs jeunes joueurs de la planète mais en plus, il les prolonge tous ! Ainsi, Vinicius Jr vient de parapher un nouveau bail jusqu'en 2027 avec grosse revalorisation salariale à la clef. Rodrygo et Eduardo Camavinga vont en faire de même dans les prochains jours. Ensuite viendra le tour de... Militao !

Le défenseur central brésilien de 25 ans s'est gravement blessé lors de la 1ère journée sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (2-0). Victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou, il ne devrait revenir qu'en fin de saison. Mais la Maison Blanche compte quand même sur lui pour les années à venir et entend prolonger un contrat qui s'arrête en 2025. L'intérêt étant que Militao ne se retrouve pas à un an de son contrat en juin prochain, avec la possibilité de signer où bon lui semble en janvier 2025. Comme pour ses compatriotes, sa clause libératoire devrait être d'un milliard d'euros, selon Fabrizio Romano, qui a révélé l'information.

