Real Madrid - Mercato : une autre signature avant Rüdiger et... Mbappé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Très rare et donc à signaler. Surtout dans le football moderne, entre salaires alléchants et difficultés à rester au plus haut-niveau. Mais Nacho, le défenseur du Real Madrid, devrait donc être l'homme d'un seul club : en l'occurrence du Real Madrid. Car comme nous l'indique Marca depuis quelques heures, ce défenseur polyvalent est sur le point de signer un nouveau contrat jusqu'en juin 2024.

Toujours présent dans l'effectif, que ce soit avec Zidane ou Ancelotti, Nacho a débuté au sein de la Maison Blanche au tout début des années 2000. Une carrière et une longévité exceptionnelle, donc. Qui aura résisté, jusqu'au bout, aux sirènes d'autres clubs européens, qu'il soient en Angleterre ou en Italie.

Rare on vous dit.

⚡



Nacho se acerca al One Club Men: su renovación hasta 2024, a puntohttps://t.co/TvNkqw4R4P@marca @Marcatransfer — Mario Cortegana (@MarioCortegana) May 10, 2022

Pour résumer Le Real Madrid, comme on pouvait s'y attendre, animé déjà le mercato estival entre signatures annoncées et rumeurs en tous genres. Et à défaut d'annoncer Rüdiger ou Mbappé, le club merengue devrait vite communiquer au sujet d'une prolongation de contrat.

Benjamin Danet

Rédacteur