Real Madrid - Mercato : une autre star que Modric refuse l'Arabie saoudite

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Non, Toni Kroos n'a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid. Et au vu des récents événements survenus avec Karim Benzema et Luka Modric, qui eux-aussi devaient signer une saison de plus, il y a de quoi s'inquiéter pour les supporters madrilènes. Car, comme vous le savez, le Français a quitté l'Espagne, direction l'Arabie saoudite, alors que le Croate, lui, hésite fortement.

Kroos a dit non

Mais selon le quotidien allemand, Bild, le milieu de terrain madrilène a décliné l'offre de plusieurs clubs. Ne reste plus qu'à attendre l'officialisation de sa prolongation de contrat.