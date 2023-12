Real Madrid – Mercato : une cible du PSG en alternative à Alphonso Davies

Si la priorité du Real Madrid au poste de latéral gauche l’été prochain se nomme Alphonso Davies (Bayern Munich, 23 ans), les Merengue étudient une alternative dans l’éventualité où le Canadien était bloqué par son club.

Selon Ekrem Konur, le Real aurait une nouvelle cible commune par rapport au PSG : Théo Hernandez (Milan AC, 26 ans). Une cible quand même moins prioritaire pour la Maison blanche qui n’a pas oublié que le Français est déjà passé une fois par le Real à son arrivée de l’Atlético Madrid en 2017 et qu’il ne s’y est pas imposé à l’époque (23 apparitions).

Un retour qui s’apparenterait à un mauvais deal sur le plan financier dans la mesure où le Real Madrid devrait payer au moins trois fois son prix de vente en 2019 (22 M€) s’il souhaitait le récupérer…

💣💥 Real Madrid could consider Theo Hernández if the transfer of Canadian left-back Alphonso Davies fails.

