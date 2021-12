Real Madrid - Mercato : une destination se profile pour Eden Hazard

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

En matière de meracto, pourquoi ne pas alimenter la rumeur du chemin inverse ? C'est une possibilité qui commence nécessairement à se répandre au sujet du milieu de terrain belge du Real Madrid, Eden Hazard, qui pourrait donc retrouver la Premier League. Au sein, bien entendu, des Blues de Chelsea, club dans lequel il évoluait avant de signer avec la Maison Blanche.

Peu utilisé par son entraîneur, Carlo Ancelotti, Hazard ne parvient toujours pas à convaincre à Madrid. Alors qu'il lui reste plus de deux ans et demi de contrat. Voilà sans doute pourquoi le Daily Mirror, et pas plus tard qu'aujourd'hui, estime qu'un retour à Chelsea constitue une forte éventualité. Et que le joueur y serait favorable.

Demeure toutefois une inconnue, et de taille : Thomas Tuchel fera-t-il de Hazard une priorité cet hiver ? On en doute.