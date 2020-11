Real Madrid – Mercato : une entourlope de Florentino Perez à un cadre de Zidane ?

S'il montre, match après match, son caractère indispensable à l'effectif du Real Madrid, Sergio Ramos (34 ans) n'a toujours pas vu son contrat prolongé chez les Merengue. D'après le journaliste d'El Chiringuito Cristobal Soria, les discussions n'ont même pas démarré au delà du présent contrat en juin 2021.

La prolongation de Sergio Ramos n'avance pas

« Je sais qu'il est très calme, mais il ne comprend pas, comme aucun de nous, que cet appel des dirigeants n'a pas déjà eu lieu (…) Il sait qu'à 34 ans ce sera le dernier contrat qu'il signera dans sa carrière sportive. Son souhait c'est Madrid, mais il est impossible qu'aucun mouvement n'ait encore eu lieu... », insiste l'insider.

Il faut dire que la révélation de cette absence de discussions se fait à une période curieuse. Quelques jours seulement après le Bayern Munich a annoncé avoir retiré son offre de contrat à David Alaba (28 ans), lui aussi libre l'été prochain et qui intéresse notamment le Real. Dans les plus hautes sphères du club, où Sergio Ramos n'a pas toujours fait l'unanimité, on étudierait même déjà la venue de l'Autrichien en remplacement de l'actuel capitaine...