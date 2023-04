Real Madrid - Mercato : une idée de génie pour faire baisser le prix de Bellingham ?

En rien une nouveauté : le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, demeure plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Un transfert déjà évoqué à de maintes reprises avec ceux qui affirment que tout est déjà bouclé et d'autres qui estiment que rien n'est fait.

Seule certitude, le club espagnol devra signer un chèque conséquent si il souhaite obtenir la venue du joueur. Voilà pourquoi les dirigeants madrilènes auraient récemment songé à intégrer dans le deal un certain Brahim Diaz, en pleine bourre au Milan AC depuis des mois. Crédible ? En matière de mercato, tout est possible.

🚨 Real Madrid are willing to include a player in Jude Bellingham’s deal to lower the price. The name that comes up is Brahim Díaz. @PacojoSER pic.twitter.com/W9wCRuuCQF