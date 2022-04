Real Madrid - Mercato : une légende du club annonce l’arrivée de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Kylian Mbappé va-t-il rejoindre le Real Madrid cet été ? En fin de contrat avec le PSG, en juin prochain, le champion du monde 2018 n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale et pourrait donc s’en aller librement lors du prochain mercato estival. Même si une prolongation est toujours possible, le Real Madrid tente tout pour attirer le buteur parisien. Une légende du Real Madrid s’est récemment montrée plus que confiante sur son arrivée cet été.

En effet, présent lors de la rencontre entre Ossasuna et le Real Madrid, Roberto Carlos a répondu à un supporter qui lui demandait ce qu’allait faire le joueur du PSG : « Il va venir ! » s’est exprimé l’ancien latéral brésilien. Une déclaration qui risque de faire réagir les supporters du Real Madrid.

Roberto Carlos a répondu à un fan :



"Kylian Mbappé ? Il vient." pic.twitter.com/2CPTWjyiFN — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) April 21, 2022

Adam Duarte

Rédacteur