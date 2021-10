Real Madrid - Mercato : une légende du PSG signée avant Mbappé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le feuilleton Kylian Mbappé (PSG, 22 ans) au Real Madrid ne sera jamais vraiment refermé. Même quand on s’y attend le moins, la presse espagnole se délecte à l’idée de relancer le sujet en vue du mercato estival. Todo Fichajes, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’en est chargé via un certain Edinson Cavani (34 ans) !

Selon le média espagnol, spécialisé dans les transferts, le Real Madrid serait intéressé par l'hypothèse de relancer le meilleur buteur de l’histoire du PSG au mercato hivernal. L’idée serait de le faire signer un prêt en prenant en charge l’intégralité du salaire qu’il touche à Manchester United, où son contrat expire en juin 2022.

« Au-delà de cette période, les Merengue ont pour objectif de faire signer Haaland et Mbappé mais l’idée de faire venir Cavani est réelle, expliquent nos confrères. Les discussions entre le Real Madrid et Manchester United ont eu lieu et se poursuivent. L’Uruguayen est même la première option pour cet hiver après les manques constatés en attaque contre le Sheriff Tiraspol en C1. »