Real Madrid – Mercato : une nouvelle destination se précise pour Gareth Bale

En fin de contrat au 30 juin prochain et sur le départ du Real Madrid, Gareth Bale (32 ans) commence déjà à préparer sa sortie de la Maison blanche. Une sortie qui ne devrait pas s'effectuer par la grande porte … ou même vers la Premier League où il est pourtant régulièrement cité.

Selon Steve Goff, journaliste du Washington Post, celui qui préfère la sélection galloise et le Golfe à son quotidien au Real Madrid se prépare à un grand départ vers la MLS et plus précisément le club de DC United.

Son agent Jonathan Barnett serait notamment en discussions avec le club de Washington, actuelle lanterne rouge de la Conférence Est.

