Real Madrid - Mercato : une nouvelle pépite brésilienne dans le viseur !

Depuis l'arrivée de Florentino Pérez à la présidence, le Real Madrid a pris l'habitude de mettre le paquet sur les meilleurs jeunes brésiliens. Cela marche parfois, comme avec Vinicius Jr, Marcelo ou Casemiro, mais il y a aussi beaucoup de ratés, tels Reinier ou Lucas Silva, prêté en 2015-16 à l'OM. Qu'importe car, quand ça réussit, les résultats sont spectaculaires. On savait que les Merengue suivent actuellement avec attention le cas d'Endrick (16 ans), attaquant très prometteur avec Palmeiras. Mais il y a aussi Vitor Roque.

Selon OK Diario, le Real Madrid est sur la piste de cet avant-centre de 17 ans évoluant avec l'Athlético Paranaense. Depuis le début du championnat national, il a inscrit 4 buts en 15 matches. Plutôt petit (1,72m), il est à la fois puissant et technique, un profil plutôt rare. Les émissaires du Real l'ont supervisé en Copa Sudaméricana contre l'Estudiantes La Plata et leurs compte-rendus ont été très élogieux. De quoi inciter la Maison Blanche à passer à l'attaque, même si, comme Endrick, il lui faudra attendre que l'attaquant soit majeur pour espérer le transférer.