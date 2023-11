Real Madrid - Mercato : une nouvelle piste défensive émerge

Si l'on parle beaucoup de renforts offensifs pour le prochain Mercato estival du Real Madrid, avec bien-sûr Kylian Mbappé en tête mais aussi Erling Haaland ou encore Julio Alvarez, les deux joueurs de Manchester City, le club merengue prospecte aussi pour renforcer sa défense.

Un nouveau nom vient de sortir, et c'est La Seata Rubia qui le révèle : le Real penserait à Juanlu Sanchez, le jeune latéral droit du FC Séville. A 20 ans, le joueur, prêté à Mirandes la saison passée, réalise un bon début de saison avec le club andalou (6 matches, 2 passes décisives). Il est international U21. A suivre...

Juanlu Sanchez is on Real Madrid's list of interests to strengthen the right-back position.