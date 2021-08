Real Madrid - Mercato : une nouvelle prolongation chez les Merengue (officiel)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après Dani Carvajal et Thibaut Courtois, c'est au tour de Federico Valverde de prolonger son contrat avec le Real Madrid. Le milieu de terrain uruguayen est désormais lié jusqu'en juin 2027 avec la Casa Blanca. "Le Real Madrid et Federico Valverde ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui restera lié au club pour les six prochaines saisons, jusqu'en juin 2027", peut-on lire sur le communiqué du club merengue.