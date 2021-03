Real Madrid - Mercato : une offre pharaonique va détourner Haaland des Merengue

Il y a quelque temps, le Borussia Dortmund a assuré qu'il ne voulait pas vendre Erling Haaland cet été. Mais visiblement, personne ne s'intéresse à ce que dit le club allemand. Car l'attaquant norvégien de 20 ans est envoyé un peu partout en Europe au gré des rumeurs mais aucune ne dit qu'il restera une saison de plus dans la Ruhr. D'ailleurs, preuve que les dirigeants du BvB se sont faits une raison, ils ont aussi expliqué qu'en cas d'offre à 180 M€, ils laisseraient partir leur géant.

Une opération à 350 M€ !

Reste à connaître sa destination. Cela fait plusieurs semaines que les médias espagnols sont convaincus que Florentino Pérez va vouloir l'attirer au Real Madrid en compagnie de Kylian Mbappé, histoire de s'assurer la présence dans son effectif des deux joueurs les plus prometteurs de la nouvelle génération. Mais un concurrent de poids veut contrarier l'ambition des Merengue.

Ce concurrent, c'est Manchester City, qui perdra Sergio Agüero en fin de saison. Pep Guardiola voudrait renforcer son attaque avec Haaland et il a deux atouts dans sa manche. Le premier est financier. Selon le Sun, City proposerait au Norvégien un salaire de 700.000€… par semaine sur cinq ans ! Soit 33 M€ par saison et un opération transfert+salaires de 350 M€ ! Le deuxième atout est sentimental : en rejoignant City, l'attaquant marcherait sur les traces de son père, qui y a joué entre 2000 et 2003. Erling est d'ailleurs né à Leeds, club précédent d'Alf-Inge, mais a vécu les trois premières années de sa vie dans la grande ville du nord de l'Angleterre. Une bonne raison de plus d'y signer ?